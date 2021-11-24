СМИ: ФРГ обеспокоена включением судна Blue Ship в список санкций США по Nord Stream 2

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Германия обеспокоена возможным включением судна Blue Ship, участвовавшего в завершении строительства газопровода "Северный поток - 2", в санкционный список США. Об этом во вторник сообщила газета "Хандельсблат" со ссылкой на источники в правительственных кругах в Вашингтоне.

По ее информации, судно Blue Ship принадлежит созданному властями федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания специальному экологическому фонду, направленному в том числе на защиту интересов участников проекта "Северный поток - 2". При этом указывается, что в докладе для возможного введения санкций за работу над проектом "Северный поток - 2", предоставленном Конгрессу американским внешнеполитическим ведомством, данный фонд прямо не упоминается, но указывается, что судно принадлежит организации, связанной с "правительством Германии".

Представители германского бизнеса выразили озабоченность возможным попаданием Blue Ship в перечень американских санкций. "Если действительно будут введены новые санкции, это станет роковым сигналом", - приводит издание слова представителя крупной промышленной ассоциации ФРГ. Тем не менее, по ее словам, присутствует некий дух оптимизма, поскольку существует хорошее взаимодействие с правительством США. "Однако конфликт из-за вызывающего споры германо-российского газопровода может вновь свести на нет трансатлантическое сближение", - добавила она.

В то же время, как подчеркивает газета, экологический фонд подвергается критике со стороны противников трубопровода "Северный поток - 2". "Мы хотим, чтобы этот спор был решен европейскими властями в соответствии с европейским законодательством", - отметил представитель партии "Союз-90/"Зеленые" и член Европарламента Рейнхард Бутикофер, добавив, что не стоит надеяться, на санкции со стороны США. Однако он утверждал, что "если власти Мекленбурга - Передней Померании помогут завершить проект трубопровода, то это станет серьезным нарушением соглашения, заключенного на тот момент канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом по "Северному потоку - 2".

Кроме того, как указывает газета, участие Мекленбурга - Передней Померании в проекте "Северный поток - 2" вызывает явное недовольство в Вашингтоне. "Отдельные члены администрации США внутри страны" настаивают на ужесточении санкций, поскольку "германская сторона, очевидно, не готова решительно противодействовать России", пишет "Хандельсблат".

19 января в регионе был официально учрежден фонд "Защита климата и окружающей среды MV". Структура преследует 11 целей, так или иначе связанных с зеленой энергетикой и добычей экологически чистых энергоносителей. Последним пунктом в перечне значится "вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2". Ряд германских политиков, прежде всего из партии "Зеленые", подверг резкой критике создание фонда и утверждал, что региональные власти действуют в интересах Москвы и "Газпрома".

Ситуация вокруг "Северного потока - 2"

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном заявлении сообщил, что в соответствии с требованиями закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года американское внешнеполитическое ведомство предоставило Конгрессу очередной доклад для возможного введения санкций за работу над проектом "Северный поток - 2". По словам госсекретаря, "в докладе названы два судна и связанная с Россией структура Transadria Ltd, которые имеют отношение к газопроводу "Северный поток - 2". Блинкен не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе, который не был опубликован.

По сведениям агентства Блумберг, речь идет о судне Blue Ship, которое включили в указанный список, поскольку оно было задействовано "в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее заявление Блинкена, назвал незаконными возможные новые санкции США по "Северному потоку - 2".