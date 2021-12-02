Эксперт: цены на газ этой зимой могут достичь новых пиков на фоне сильных холодов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Цены на газ и нефть этой зимой могут достичь новых пиковых значений, если прогнозы о холодной зиме оправдаются. Такое мнение высказал директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. В этом случае энергетический кризис в мире достигнет своего пика.

"Думаю, что этой зимой мы увидим пик энергетического кризиса. Мы такого не видели с 1973 года. Но в этом году, этой зимой мы увидим пик энергетического кризиса", - сказал он, отвечая на вопрос об энергекризисе. На фоне этого, полагает Якобсен, будет дорожать и нефть. "Я не удивлюсь, если мы увидим цену нефти выше $100 за баррель уже в первом квартале 2022 года", - сказал он.

При этом Якобсен считает, что после прохождения пика энергокризис завершится в 2022 году.

"Я не метеоролог, конечно, но глядя на основные долгосрочные прогнозы, которые касаются скорости охлаждения верхних слоев атмосферы, то мы имеем очень высокую вероятность того, что зима будет очень холодной. Это согласно тем метеорологическим исследованиям, которые я слышал. В этом случае цены на природный газ, нефть и СПГ пойдут вверх, потому что уровни запасов низкие. Это в каком-то роде идеальный шторм. То есть уровни запасов низкие, погода холодная, и при этом цены и так высокие. Куда они могут пойти? Только еще выше, естественно", - рассуждал он.

По мнению экспертов Saxo Bank, пауза волатильности цен на газ, наблюдаемая в настоящее время, является временной. "Мы видим перспективу более высоких цен, как в Азии, так и в Америке и Европе", - заключил он.

Ранее в "Газпроме" говорили, что также не ожидают заметного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы, но его стоимость в районе $1000 за 1 тыс. куб. м не является устойчивой.