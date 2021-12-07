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Энергетический кризис в Европе
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Песков заявил, что вопрос о поставках газа "Роснефти" в Европу прорабатывается в кабмине

Пресс-секретарь президента отметил, что ничего не может сказать о сроках в президентских поручениях на этот счет

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ прорабатывает вопрос о возможности трубопроводных поставок газа "Роснефти" в Европу. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Эта тема, действительно, прорабатывается в правительстве", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что ничего не может сказать о сроках, указанных в президентских поручениях на этот счет. "Это служебное поручение", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов говорил ТАСС, что решение о предоставлении "Роснефти" права на экспорт 10 млрд куб. м газа через заключение агентского соглашения с "Газпромом" пока не принято. При этом само министерство такую идею поддерживало.

Согласно российскому законодательству, право экспорта трубопроводного газа закреплено только за "Газпромом". Ранее "Роснефти" совместно с "Новатэком" удалось добиться отмены монополии по экспорту сжиженного природного газа, однако на экспорт трубопроводного газа она до сих пор существует.

В июне 2017 года "Роснефть" и ВР подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, в рамках которого "Роснефть" и BP Gas Marketing Limited (дочернее предприятие ВР) планируют заключить договор купли-продажи добываемого "Роснефтью" газа для обеспечения дополнительных поставок российского сырья на рынки Европы. Глава ВР Боб Дадли тогда говорил ТАСС, что компания готова будет покупать газ у "Роснефти" после получения необходимого разрешения от властей РФ.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичЭнергетический кризис в Европе
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