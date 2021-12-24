Google изучит решение суда о штрафе в 7,2 млрд рублей и определит дальнейшие шаги

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Компания Google изучит решение суда об оборотном штрафе в 7,2 млрд рублей, после этого определит дальнейшие действия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Google в России.

"Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Это решение впервые в истории российского судопроизводства наложило на IT-компанию оборотный штраф за систематическое неудаление информации.

Согласно данным Google, оборот ее российского представительства в 2020 году превысил 85 млрд рублей. Согласно закону, сумму штрафа суд установил самостоятельно, исходя из годового оборота компании.