В СПЧ приветствуют решение суда оштрафовать Google на 7 млрд рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), предприниматель в сфере информационных технологий Игорь Ашманов считает, что решение мирового суда в Москве оштрафовать Google на 7,2 млрд рублей может заставить компанию соблюдать российское законодательство. Об этом говорится в сообщении, опубликованным на сайте СПЧ в пятницу.

"Впервые назначен такой штраф. Раньше они были ничтожны. А $100 млн - серьезная сумма, сравнимая с тем, что зарабатывает Google в России. На Западе (в частности, Франция, Германия, ЕС) такие штрафы колеблются от нескольких сотен миллионов до миллиардов. Правда, не все их оплачивают. Так, за прошлый год Google не заплатил $10 млрд. Там в этом направлении идет борьба, возможно, она развернется и у нас. А так начало хорошее", - отметил он.

Ашманов добавил, что представители Google отказываются удалять запрещенный контент, не вступают в переговоры. "Надеюсь, что с такими суммами начнут обсуждать по существу. Отсутствие в цифровом пространстве запрещенного в нашей стране контента - прямое требование соблюдения прав граждан", - сказал член СПЧ.

Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Как сообщили ранее ТАСС в Роскомнадзоре, с начала 2021 года было составлено 16 протоколов в отношении Google за эти нарушения. Сумму штрафа в этом случае устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании.