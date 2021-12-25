Telegraph: в Британии заявили об угрозе энергетического кризиса из-за роста цен на газ

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Британские энергетические компании обратились к правительству с просьбой оказать помощь ввиду роста цен на газ, предупредив, что в противном случае в стране может возникнуть кризис. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на топ-менеджеров отраслевых фирм.

Отмечается, что руководители действующих в королевстве компаний EDF, Good Energy и Energy UK призвали правительство вмешаться в ситуацию, поскольку рост цен на газ "поставил индустрию на грань катастрофы". Как добавило издание, отраслевые предприятия просят правительство поддержать бизнес, в частности, путем снижения для них ставки НДС.

"Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентных уровней за последние три недели. Никто в индустрии не может чувствовать себя застрахованным", - заявил исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон. С его точкой зрения согласилась глава Energy UK Эмма Пинчбек, которая напомнила, что "энергетический сектор предупреждал последние недели о большой угрозе для британской экономики вследствие беспрецедентной и тревожной стоимости газа в Европе".

В свою очередь управляющий директор по работе с клиентами EDF Филипп Коммаре указал, что нынешней зимой Великобритания столкнется с "критической ситуацией". "К сожалению, это только начало. Все поставщики имеют обязательства по поддержке благосостояния клиентов, и EDF оказывает помощь, но масштаб проблемы, с которой имеют дело потребители, слишком велик. Энергетическим компаниям не справиться в одиночку", - подчеркнул он.

Цепочка банкротств

Всего с начала сентября более 20 энергетических компаний Великобритании, которые обслуживали несколько миллионов человек, объявили о банкротстве из-за рекордно высоких цен на газ, в том числе фирма Bulb, занимавшая седьмое место в стране по числу клиентов. Несмотря на то, что установленный Управлением рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства верхний предел цен на электроэнергию для потребителей был повышен с 1 октября, многие британские энергокомпании продолжают терпеть убытки.

Правительство последовательно заявляет, что пока не намерено оказывать им финансовую помощь и, по словам министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенга, ожидает новых банкротств.

Цены на газ

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2000 за тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. В ходе биржевых торгов 24 декабря цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1300,8 за тыс. куб. м, или €110,935 за МВт•ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт•ч).

Ряд экспертов, опрошенных The Daily Telegraph, высказывали мнение, что рост цен на газ в Великобритании мог быть вызван снижением поставок голубого топлива из России в Европу. В то же время в "Газпроме" отметили, что компания поставляет газ в европейские страны согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин указал на необоснованность утверждений британских СМИ о якобы причастности Москвы к энергокризису в королевстве, поскольку доля российского газа в королевстве составляет лишь 3%.