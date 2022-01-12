Ключевые этапы и последствия кризиса в банковской системе Казахстана

Банковская и финансовая система Казахстана, фактически парализованная в период массовых беспорядков в начале января, возвращается в обычный режим работы. В частности, в среду возобновились торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и обмен валюты в банках.

ТАСС собрал ключевые этапы кризиса в этой сфере и последствия произошедшего для жителей Казахстана.

Начало кризиса

На фоне массовых беспорядков и систематического отключения интернета у жителей Казахстана в начале января возникла проблема с безналичной оплатой товаров и услуг. Люди устремились к банкоматам и отделениям банков за наличными, однако многие из них не работали - также из-за отсутствия интернета. В результате Нацбанк 6 января объявил, что работа всех банков, кроме национального, а также фондовой биржи была приостановлена. Через три дня была прекращена работа всех обменных пунктов.

Ситуация в некоторых других отраслях экономики развивалась аналогично. Работа АЗС и поставка на них горючего были нарушены, заправки в Алма-Ате прекратили работу. Совместное нефтедобывающее предприятие "Тенгизшевройл", учрежденное в Казахстане компанией Chevron, было вынуждено скорректировать свою работу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести государственное регулирование цен на социально значимые продовольственные товары. Глава государства также распорядился ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней. При этом власти докладывали, что обеспечиваются бесперебойные поставки продовольствия в регионы страны, а запасов основных продуктов питания достаточно.

Восстановление работы