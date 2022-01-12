Ключевые этапы и последствия кризиса в банковской системе Казахстана

Банковская и финансовая система Казахстана, фактически парализованная в период массовых беспорядков в начале января, возвращается в обычный режим работы. В частности, в среду возобновились торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и обмен валюты в банках.
ТАСС собрал ключевые этапы кризиса в этой сфере и последствия произошедшего для жителей Казахстана.
Начало кризиса
- На фоне массовых беспорядков и систематического отключения интернета у жителей Казахстана в начале января возникла проблема с безналичной оплатой товаров и услуг. Люди устремились к банкоматам и отделениям банков за наличными, однако многие из них не работали - также из-за отсутствия интернета. В результате Нацбанк 6 января объявил, что работа всех банков, кроме национального, а также фондовой биржи была приостановлена. Через три дня была прекращена работа всех обменных пунктов.
- Ситуация в некоторых других отраслях экономики развивалась аналогично. Работа АЗС и поставка на них горючего были нарушены, заправки в Алма-Ате прекратили работу. Совместное нефтедобывающее предприятие "Тенгизшевройл", учрежденное в Казахстане компанией Chevron, было вынуждено скорректировать свою работу.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести государственное регулирование цен на социально значимые продовольственные товары. Глава государства также распорядился ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней. При этом власти докладывали, что обеспечиваются бесперебойные поставки продовольствия в регионы страны, а запасов основных продуктов питания достаточно.
Восстановление работы
- По мере урегулирования ситуации банки Казахстана возобновили доставку наличных денег в ряд регионов, где была стабильная обстановка и не было беспорядков. Вскоре восстановил работу Сбербанк, сервисы мобильного приложения работали без доступа в интернет. Позже была возобновлена работа банкоматов и отделений кредитной организации на всей территории страны, денежные средства клиентов были сохранены в полном объеме.
- С восстановлением работы интернета началось постепенное возобновление доступа к мобильным приложениям банков, к настоящему моменту приложения банков работают, возможность безналичной оплаты восстановлена. Обменные пункты также уже открылись. Супермаркеты и рынки, в том числе в Алма-Ате, где прошли самые масштабные беспорядки, постепенно возобновляют работу. АЗС функционируют в привычном режиме, принимаются к оплате как наличные, так и безналичные денежные средства.
- Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в среду заявила, что положение дел в казахстанском банковском секторе стабильное, банки располагают достаточным запасом ликвидности.
- Нацбанк принял решение возобновить с 12 января торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и обменные валютные операции в банках. Регулятор также решил усилить контроль за незаконным выводом денег из республики. Евразийский банк развития сообщил, что ведет работу в Казахстане в обычном режиме и осуществляет операционную деятельность в полном объеме.
- По последним подсчетам властей, ущерб казахстанского бизнеса от беспорядков в стране превысил $240 млн, а общий экономический ущерб - примерно в 10 раз больше.
- Токаев, выступая во вторник в парламенте, обещал принять программу по повышению доходов населения страны в течение ближайших двух месяцев. По его словам, будет разработан комплекс мер, чтобы держать уровень инфляции под контролем. Лидер республики также заявил, что государство выполнит все обязательства перед иностранными инвесторами, и поручил Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность национальной валюты.