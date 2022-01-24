В Минэнерго заявили, что закрытие некоторых шахт в России не повлияет на объем добычи угля

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Возможное закрытие ряда шахт в России не отразится на объемах добычи угля. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве энергетики РФ.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Добыча и переработка угля на территории России осуществляется 56 шахтами. Возможное закрытие некоторых шахт не повлияет на добычу угля", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что после аварии на шахте "Листвяжная" Росприроднадзор провел внеплановую проверку по выполнению обязательных требований использования лицензии на недра, полученной шахтой, выявлено несоблюдение норм по уровню добычи угля. Материалы проверки переданы в Роснедра, регуляторы обсудят вопрос о досрочном отзыве лицензии на право пользования недрами у шахты, которая была выдана "Листвяжной" на срок с 17 октября 2003 года по 31 декабря 2040 года. Региональные власти ранее заявляли, что после аварии шахта будет восстановлена и возобновит работу.