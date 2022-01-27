Эксперт: позиция Минфина по криптовалютам пользуется определенной поддержкой ведомств

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Позиция Министерства финансов РФ в отношении стратегии регулирования криптовалют в России, судя по реакции ведомств, пользуется поддержкой с их стороны, сообщил ТАСС председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

"Эта позиция более симпатична, потому что попытки отрегулировать всегда привлекательнее, чем категорический запрет. Поэтому, если судить по реакции различных ведомств, позиция Минфина сейчас пользуется определенной поддержкой", - сказал Достов о концепции, предложенной Минфином в отношении регулирования криптовалют в РФ, отметив, что министерство, скорее, работает с разрешительным подходом.

"Он (Минфин - прим. ТАСС) говорит, что есть ряд моментов, которые мы понимаем, как можно отрегулировать, например работу с юрлицами или налогообложение, что такое регулирование уже введено в ряде других стран, от Белоруссии до Швейцарии, оно вроде как работает, давайте, мы пойдем по этому пути и посмотрим", - пояснил эксперт.

Достов отметил, что Центральный банк и Минфин высказались достаточно полярно. ЦБ ближе к запретительной позиции - это, по его словам, не тотальный запрет, они оставляют право владеть криптовалютой, например, но практически подавляющее большинство операций с криптовалютами внутри России они хотят запретить.

"Регулирование криптовалют - это очень сложная задача, потому что это конструкция, которая очень плохо ложится в рамки традиционного регулирования. Криптовалютам уже более 10 лет и до сих пор единой хорошей всеобъемлющей схемы для их регулирования у нас нет. В разных странах регуляторы пробуют разные подходы и смотрят, у кого получится лучше", - сказал Достов.

Также эксперт высказал мнение, что финальная позиция будет некоторым компромиссом. "Мы пока не можем сказать, где этот компромисс находится: посредине или ближе к позиции одной из сторон. В целом ситуация непростая, потому что предложения Минфина очень сильно опираются на банки, а они находятся в ведомстве ЦБ, поэтому, даже если позиция Минфина возобладает, все равно придется согласовывать это с Центробанком, так как конечным регулятором и "надзорщиком" за криптовалютой по проекту Минфина все равно будет Центральный банк", - заключил Достов.

Ранее Росфинмониторинг сообщил ТАСС, что поддержал позицию Минфина в отношении криптовалют, а в среду Минэкономразвития - что считает нецелесообразным полный запрет на обращение в РФ криптовалют и цифровых финансовых активов, и что необходимо внимательно изучить международный опыт налогообложения этой сферы, включая кейсы Германии и Японии, и выбрать оптимальный вариант с учетом национальной специфики.

26 января президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина поручил правительству страны и Центробанку прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.

Позиция Банка России

21 января Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает вести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение данного запрета.

Концепция Министерства финансов РФ

Концепция Минфина, как заявил 25 января директор департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков, предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Как сообщило сегодня РБК со ссылкой на документ и письмо министерства в адрес зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко, одним из предложений Минфина является проведение всех операций с криптовалютами через российские банки. Минфин, как сообщает издание, считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют.