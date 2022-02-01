Мировой энергокризис. Как рост цен на энергоносители влияет на развитие электротранспорта

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Несмотря на рост цен на электроэнергию в мире развитие рынка электротранспорта неизбежно, однако потребует больших инвестиций и господдержки. В первую очередь целесообразно переводить на электричество коммерческие виды транспорта: пассажирские автобусы, грузовики, а также каршеринг и машины такси, считают эксперты, опрошенные ТАСС.
По их мнению, скачки цен на энергоносители в мире могут привести лишь к временному снижению потребительского спроса на электромобили - даже при высоких ценах на электричество зарядка электрокаров по-прежнему остается значительно выгоднее заправки обычным бензином или дизельным топливом.
От энергокризиса к электротранспорту
Так, гендиректор компании L-Charge (занимается производством супербыстрых передвижных зарядных станций для электромобилей) Дмитрий Лашин связывает наблюдаемый рост цен на энергоносители в мире с рядом факторов: геополитическими рисками и перебоями в цепочках поставок, вызванных пандемией коронавируса. По его мнению, данная тенденция вписывается в общий тренд.
"В обозримом будущем стоимость на все энергоносители будет расти. В том числе и на возобновляемые источники энергии, которые в перспективе станут основным источником генерации энергии в Европе. А глобальный переход на новую экологичную энергетику требует значительных капитальных инвестиций, окупать которые будут в основном за счет конечных потребителей", - поясняет Лашин.
При этом удорожание энергоресурсов не повлияет на темпы роста числа электрокаров в глобальной перспективе, поскольку большинство развитых стран уже приняли стратегии развития электротранспорта и намерены их придерживаться, отмечает он.
"Все сказанное выше справедливо и для России, но со значительным временным лагом. То есть мы последуем тем же путем, но с опозданием лет на 10, чему способствует и более дешевая энергия газа", - добавляет эксперт.
Эксперт рабочей группы Национальной технической инициативы (НТИ) "Энерджинет" Алексей Кашин уверен, что текущая фаза энергокризиса - часть так называемого четвертого энергоперехода, одним из драйверов которого является более широкое распространение электродвижения.
"Тенденция распространения электрического транспорта будет только усиливаться. Мировой энергокризис лишь катализирует переход, поскольку традиционные энергоносители будут только дорожать. Потенциал повышения экологичности и снижения стоимости, улучшения качественных характеристик по классическим автомобилям уже исчерпан. Это ускорит перезагрузку. Пока электромобиль все еще дороже, но здесь можно привести аналогию: когда люди пересаживались с лошадей на машины, они тоже были дороже", - поясняет Кашин.
Электротранспорт требует госсубсидий
По словам гендиректора компании Drive Electro (специализируется на разработке электрических и гибридных тягово-транспортных средств и накопительных устройств) Сергея Иванова, сейчас спрос на электротранспорт в РФ небольшой, а выпускать и использовать его - невыгодно. За рубежом эту проблему решают с помощью госсубсидий.
"Как показывают цифры роста продаж - это работающий инструмент стимулирования. Стоимость производства планомерно снижается из года в год, следовательно, снижается и стоимость электрического транспорта. Но не стоит забывать, что похожую модель развития проходят и возобновляемые источники энергии", - отмечает Иванов.
При этом "зеленая" энергетика в Европе по стоимости уже сравнялась с традиционной, и субсидии стали ненужными. Поэтому формирование рынка электрокаров и развитие зарядной инфраструктуры без госсубсидий и заинтересованности правительства на данном этапе просто невозможно, подчеркивает эксперт.
По мнению директора Центра стратегического анализа Российского университета транспорта Артура Карлова, правительства западных стран, в первую очередь Евросоюза, готовы заплатить очень высокую цену за реализацию своих политических программ по "озеленению" экономик и исполнение электоральных обещаний. "Поэтому текущие ценовые искажения и энергокризисы рассматриваются исключительно в качестве необходимых издержек процесса трансформации", - указывает он.
В отличие от западных стран, "буквально заливающих субсидиями данный рынок", в России эксплуатируется более прагматичный подход, связанный также с проблемами локализации компонентной базы электромобилей, доступностью ключевых сырьевых ресурсов (включая редкоземельные металлы), организации производства и утилизации аккумуляторных ячеек, добавляет Карлов.
"Технологии электротранспорта довольно быстро развиваются, мы видим растущий сегмент водородных топливных элементов, видим развитие суперконденсаторов. Вполне вероятно, что до конца десятилетия нас может ожидать технологический прорыв, который позволит, наконец, удешевить электромобили до уровня массовых средств передвижения", - полагает эксперт.
Первый на очереди - коммерческий транспорт
По словам гендиректора Drive Electro, в отличие от сегмента легковых электромобилей, к массовому внедрению на улицы российских городов готов коммерческий транспорт. "Можно сказать, что развитие электромобилей в нашей стране начнется именно с этого вида транспорта: электробусов, электрических грузовиков, электрической коммунальной техники. Перевод такой техники на электрическую тягу позволит осуществлять перевозки экологически безопасно и, что немаловажно, экономически эффективно", - уверен Иванов.
Эксперт отмечает, при большом количестве пробок в условиях города такой электротранспорт обеспечит расход энергии с наибольшим. При этом требуются меньшие расходы на обслуживание такого транспорта.
"После популяризации коммерческого электротранспорта электромобили получат распространение среди такси и каршеринга. Только после этих этапов развития, с помощью субсидий, электротранспорт придет и к массовому потребителю", - считает Иванов.
По данным ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", на сегодняшний день в Москве среднее время использование личного автомобиля - два часа в день, каршеринга - восемь часов, такси - 10-12 часов. Поэтому первоочередное использование электрокаров в сервисах каршеринга или такси обеспечит эффект по улучшению экологии и целесообразность субсидирования их производства. "Более того, для электробусов, каршеринга или такси легче определить локации для электрозаправок, строительство которых - дорогостоящая составляющая", - уточняют в ассоциации.
Драйверы развития индустрии
"В России пока продается небольшое количество электромобилей. Тем не менее это направление будет развиваться. С технологической точки зрения барьеры для входа на этот рынок ниже по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Россия также обладает хорошим потенциалом создания необходимого программного обеспечения", - считает аналитик "ВТБ капитала" Владимир Беспалов.
По его словам, драйверами развития электротранспорта являются снижение себестоимости, применение технологий, в том числе тех, которые позволят увеличить пробег на одной зарядке, создание инфраструктуры и поддержка со стороны государства.
"Самое главное в машине - это энергоустановка. Надо понимать, что смена поколений в области источников энергии происходит каждые два-три года. Наша задача - научиться конкурировать в технологии генерации и накопления энергии на борту", - добавляет Кашин из НТИ "Энерджинет".
Негативные факторы
По словам аналитика "ВТБ капитала", основным негативным факторам, влияющими на развитие сегмента электромобилей в РФ является неразвитая инфраструктура, тогда как большие расстояния осложняют создание такой инфраструктуры в масштабах всей страны. Кроме того, отрицательное влияние оказывают относительно высокие цены на электромобили при ограниченном предложении, а также сложности с сервисным обслуживанием в условиях небольшого парка.
Кроме того, еще одним нерешенным вопросом, который будет препятствовать массовому внедрению электрокаров является утилизация отработанных литиевых аккумуляторов, считают в ассоциации "Цифровой транспорт и логистика".
Среди других негативных факторов эксперты выделяют климатические условия страны, а также неготовность отечественных производителей вводить линейку электромобилей для полной замены традиционному транспорту.
О концепции развития электротранспорта в РФ
В концепции развития электротранспорта в РФ до 2030 года сформулированы первоочередные задачи для формирующейся отрасли. В их числе - развитие производственной базы, наращивание технологических компетенций, выведение на рынок принципиально новых продуктов и создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры.
В России к 2024 году планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них. При этом цены на электромобили могут снизиться до "привлекательного" уровня в ближайшие 6-8 лет.