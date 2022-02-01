Мировой энергокризис. Как рост цен на энергоносители влияет на развитие электротранспорта

По мнению экспертов, скачки цен на энергоносители в мире могут привести лишь к временному снижению потребительского спроса на электромобили

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Несмотря на рост цен на электроэнергию в мире развитие рынка электротранспорта неизбежно, однако потребует больших инвестиций и господдержки. В первую очередь целесообразно переводить на электричество коммерческие виды транспорта: пассажирские автобусы, грузовики, а также каршеринг и машины такси, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

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По их мнению, скачки цен на энергоносители в мире могут привести лишь к временному снижению потребительского спроса на электромобили - даже при высоких ценах на электричество зарядка электрокаров по-прежнему остается значительно выгоднее заправки обычным бензином или дизельным топливом. От энергокризиса к электротранспорту Так, гендиректор компании L-Charge (занимается производством супербыстрых передвижных зарядных станций для электромобилей) Дмитрий Лашин связывает наблюдаемый рост цен на энергоносители в мире с рядом факторов: геополитическими рисками и перебоями в цепочках поставок, вызванных пандемией коронавируса. По его мнению, данная тенденция вписывается в общий тренд.

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"В обозримом будущем стоимость на все энергоносители будет расти. В том числе и на возобновляемые источники энергии, которые в перспективе станут основным источником генерации энергии в Европе. А глобальный переход на новую экологичную энергетику требует значительных капитальных инвестиций, окупать которые будут в основном за счет конечных потребителей", - поясняет Лашин. При этом удорожание энергоресурсов не повлияет на темпы роста числа электрокаров в глобальной перспективе, поскольку большинство развитых стран уже приняли стратегии развития электротранспорта и намерены их придерживаться, отмечает он. "Все сказанное выше справедливо и для России, но со значительным временным лагом. То есть мы последуем тем же путем, но с опозданием лет на 10, чему способствует и более дешевая энергия газа", - добавляет эксперт. Эксперт рабочей группы Национальной технической инициативы (НТИ) "Энерджинет" Алексей Кашин уверен, что текущая фаза энергокризиса - часть так называемого четвертого энергоперехода, одним из драйверов которого является более широкое распространение электродвижения. "Тенденция распространения электрического транспорта будет только усиливаться. Мировой энергокризис лишь катализирует переход, поскольку традиционные энергоносители будут только дорожать. Потенциал повышения экологичности и снижения стоимости, улучшения качественных характеристик по классическим автомобилям уже исчерпан. Это ускорит перезагрузку. Пока электромобиль все еще дороже, но здесь можно привести аналогию: когда люди пересаживались с лошадей на машины, они тоже были дороже", - поясняет Кашин. Электротранспорт требует госсубсидий По словам гендиректора компании Drive Electro (специализируется на разработке электрических и гибридных тягово-транспортных средств и накопительных устройств) Сергея Иванова, сейчас спрос на электротранспорт в РФ небольшой, а выпускать и использовать его - невыгодно. За рубежом эту проблему решают с помощью госсубсидий.

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