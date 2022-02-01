Эксперт: в ДФО нужно ввести минимальный объем добычи россыпного золота

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Минимальный разрешенный объем добычи россыпного золота следует установить в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), чтобы получить необходимый экономический эффект от этой деятельности, который можно будет использовать для восстановления природных ресурсов. Для регионов ДФО объем добычи должен составлять 40-90 кг в год с одного участка, считает профессор Института математики и компьютерных технологий Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Александр Абрамов.

"Целесообразно обозначить некоторый минимальный рациональный объем такой деятельности с тем, чтобы полученный от нее экономический эффект давал бы достаточно средств для осуществления природно-охранных мероприятий. <...> Мы сделали вывод о том, что существуют экономические условия - минимальный рациональный размер годовой добычи россыпного золота - он находится в пределах от 40 до 90 кг на участок", - сказал Абрамов во время круглого стола в Общественной палате РФ во вторник.

Согласно его презентации, в Амурской области этот показатель составляет 82 кг на участок, в Забайкалье - 81, в Хабаровском крае - около 40 кг, а в Приморье и ЕАО - меньше 2 кг.

По словам Абрамова, добыча россыпного золота на Дальнем Востоке требует использования значительных природных ресурсов: около 1 млрд кубических метров воды, примерно 208 тыс. тонн дизельного топлива и отчуждения территории площадью более 2 тыс. квадратных метров в год. При этом в среднем добыча такого золота дает в ВРП регионов Дальнего Востока не более 2%. "С точки зрения экономики это неэффективная бюджетная деятельность. В этой связи те налоги, которые получает государство, не обеспечивают устранение ущерба даже по существующей устаревшей отраслевой методике", - добавил Абрамов.

Аналогичное мнение высказал председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев. По его подсчетам, добыча россыпного золота на Камчатке менее выгодна, чем рыбохозяйство: в течение 10 лет она может принести до $60 млн, тогда как добыча водных биологических ресурсов на тех участках, где предполагается добыча золота, способна дать за этот же период около $230 млн.

При этом добыча такого золота может нарушать процессы нереста рыбы в крае. Так, для добычи россыпного золота на полуострове в течение 10 лет потребуется промывка свыше 5 млн кубометров грунта. "Сброс сточных вод осуществляется напрямую на рельеф и далее в ближайший водный объект. При разработке россыпи золота основным компонентом загрязнения воды являются минеральные взвеси, особенно опасны мелкие - менее 1 мм - малоосаждаемые фракции, которые при попадании в водную среду вызывают дополнительное замутнение и заиливание водотоков, представляют серьезную угрозу нересту", - пояснил он.

Ситуация с ограничением добычи россыпного золота в ДФО

В августе Минприроды сообщило, что ввело мораторий на выдачу лицензий на добычу золота в нерестовых реках Камчатского края. Ограничения касаются освоения участков россыпного золота в южной и центральной части Камчатского края.

В сентябре 2021 года губернатор Амурской области Василий Орлов обратился с просьбой к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко о введении моратория с 2022 года на выдачу поисковых лицензий на россыпное золото в регионе сроком на пять лет. По его словам, на территории Амурской области сложилась ситуация, при которой недобросовестные недропользователи, имеющие поисковые лицензии, ведут разработку россыпного золота на стадии проведения геологоразведочных работ, влекущую за собой причинение существенного вреда окружающей среде.