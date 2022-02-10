Ресторанам McDonald's в Азии не хватает картофеля. Что происходит?

Проблема есть и в других частях планеты

В последние несколько месяцев все больше ресторанов McDonald's из разных стран сталкиваются с дефицитом картофеля, поставки которого оказались нарушены из-за коронавируса и климатических бедствий. Рассказываем, кто уже пострадал от этой ситуации и действительно ли в мире производят недостаточно картофеля, чтобы восполнить его нехватку. Начиная с февраля в McDonald's в Индонезии временно нельзя заказать большую порцию картофеля фри. В своем Twitter сеть ресторанов быстрого питания объяснила, что ограничения связаны с дефицитом продукта. Клиенты могут заказать только маленькую или среднюю порцию картофеля, в то время как в остальных позициях меню нет никаких изменений. Индонезийская сеть далеко не первая, столкнувшаяся с этой проблемой. В последние месяцы новости о нехватке картофеля приходят и из других стран. Причем не только от McDonald's, но и от KFC. От Азии до Африки Ограничения на блюда из этого продукта в конце декабря ввели в Японии, а в январе — на Тайване. Причем у McDonald's Taiwan новое правило коснулось только картофельных оладий, а в Японии — больших и маленьких порций картофеля фри. За неделю до ограничений в McDonald's в Индонезии на такие же меры пошли и в McDonald's в Малайзии.

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Может показаться, что проблема коснулась только стран Азии, но и это не так. В январе картофель закончился в кенийских ресторанах KFC. Вместо него клиентам предлагали заказывать еще больше курицы или другие блюда. В ЮАР картофельный кризис затронул даже торговые сети. В декабре с полок местных магазинов исчезли чипсы Simba и Lay's. Ведущие производители чипсов в ЮАР предупредили, что из-за трудностей с урожаем у поставщиков, а также после сильных морозов и обильных дождей в самой стране картофеля стало катастрофически не хватать в разных частях мира. "Мы столкнулись с перебоями в поставках картофеля из-за заморозков, которые повлияли на урожай", — рассказывал в декабре Джон Стивенсон, вице-президент компании-производителя снеков PepsiCo в Африке. Помимо этого, завод основного поставщика гибкой упаковки PepsiCo оказался разрушен во время июльских беспорядков, что также повлияло на ситуацию. Климатические проблемы и не только Как указано на официальном сайте McDonald's, для приготовления картофеля фри рестораны сети используют сорта Russet Burbank и Shepody, которые производят в Канаде и США. Это особая разновидность картофеля c крупными клубнями и низким содержанием воды. Именно на импорт этой продукции в значительной степени и рассчитывают азиатские рестораны McDonald's.

Описание Рабочий на заводе по производству картофеля сорта Russet Burbank © David Ryder/Getty Images

Основные поставки идут через порт Ванкувер, который в ноябре, по словам канадских официальных лиц, столкнулся с "самым сильным стихийным бедствием века". Оползни и наводнения, накрывшие Британскую Колумбию, затопили автомагистрали, железные дороги и сам порт, через который проходит основная часть северо-американской торговли. К тому же в декабре у причалов образовалась "пробка из кораблей" из-за забастовки обслуживающих порт водителей грузовиков, что только ухудшило ситуацию. Все это не говоря о не самом лучшем за год урожае. "Оценивая состояние сельхозсектора в 2021 году, можем сказать, что этот год был омрачен экстремальными погодными явлениями, связанными с изменением климата", — заявила в минувшем декабре министр сельского хозяйства Канады Мари-Клод Бибо. Лаборатория агропродовольственной аналитики Университета Далхаузи отмечает, что климатические бедствия в Западной Канаде сильно повлияли на сельскохозяйственное производство и цепочки поставок, "которые и без того были перегружены из-за пандемии". Перебои из-за COVID Сама по себе глобальная нехватка картофеля кажется парадоксом. Однако погода не единственное, что влияет на его дефицит. Из-за пандемии, которая привела к трудовым ограничениям, перебоям в производстве и логистике, мир периодически сталкивается с нехваткой самых разных товаров — от посуды и сыра до удобрений и микросхем.

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Так, глава ресторанов McDonald's в Индонезии Сутджи Лантика сообщил местным СМИ, что нехватка картофеля в их ресторане — проблема, связанная с COVID-19. "Заверяем вас, что McDonald's продолжит работать над удовлетворением потребительского спроса. Для скорейшего выхода из ситуации мы используем все возможности нашей цепочки поставок, которая снабжает более 39 тыс. ресторанов в более чем 100 странах мира". О том, что задержки импорта произошли из-за ущерба от наводнения и воздействия коронакризиса на глобальную дистрибьюторскую сеть, говорилось и в заявлении McDonald's Japan. По данным Министерства сельского хозяйства США, Токио является крупнейшим покупателем американского картофеля. Страна имеет более 3 тыс. франшиз McDonald's, полагаясь на картофель, выращенный в Соединенных Штатах и доставляемый на кораблях из Северной Америки. Чтобы восполнить дефицит, три американских самолета в конце минувшего декабря доставили в Японию клубни по воздуху. В японском McDonald's тогда заявили, что, видимо, такой способ остается приоритетным до решения всех проблем в Ванкувере. Но после того, как в начале января сильный снегопад опять сорвал отгрузки в порту, компания заявила, что не будет продавать большую порцию картофеля фри еще целый месяц.

Генеральный директор KFC East Africa Жак Теуниссен также заявлял 4 января, что "поставки задерживаются уже более месяца". "Это связано с перебоями в логистике из-за ситуации с COVID. Суда задерживаются уже более месяца, но мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить снабжение, первые контейнеры прибывают уже на днях". Он также объяснил, что рестораны не могут просто взять и закупить картофель на местном рынке, так как все поставщики продуктов должны пройти сертификацию и необходимую проверку качества (QA). Согласно информации в СМИ, рестораны KFC в Кении используют для своих блюд картофель из Египта. Исполнительный директор Национального совета по картофелю Кении Вачира Кагуонго сообщил прессе, что местные фермеры производят 62 сорта картофеля и "при надлежащих усилиях и правильном планировании" они могли бы поставлять свою продукцию и для KFC. Картофель, по сути, является второй наиболее потребляемой культурой Кении после кукурузы, и его выращивают в основном небольшие фермы. Надуманная нехватка Несмотря на то что многие СМИ пишут о "глобальной нехватке" картофеля, на самом деле в этой ситуации нет ничего глобального. Более того, даже несмотря на пандемию и климатические вызовы, с урожаем картофеля в мире на самом деле нет никаких проблем.

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