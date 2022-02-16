В ЦБ заявили, что блогеры активно занимались рекламой финансовых пирамид в 2021 году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Активному продвижению финансовых пирамид среди населения в 2021 году способствовала реклама таких компаний среди популярных блогеров, особенно региональных, заявил на брифинге директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

"В течение 2021 года активную поддержку финансовым пирамидам, распространению, рекламе финансовых пирамид оказывали популярные блогеры, особенно региональные", - сказал он.

Лях подчеркнул, что региональные блогеры хорошо чувствуют аудиторию "на местах", что играло на руку финансовым пирамидам.

При этом схемы, по которым мошенники вовлекают людей в финансовые пирамиды, за последние несколько лет не изменились. Так, финансовые пирамиды используют в своих рекламах ссылки на мировые бренды, а также названия финансовых и нефтегазовых компаний.

Вместе с тем увеличилось количество финансовых пирамид под видом онлайн-игр. "[Такие пирамиды] заманивают людей своей простотой и обещанием мгновенной доходности при условий небольших денежных вложений", - уточнил глава департамента. По его словам, в основном подобные финансовые пирамиды ориентированы на молодежь, так как именно эта группа населения больше других увлекается играми, в том числе в интернете.

Лях также уточнил, что с сентября 2021 года регулятор выявил 64 игровых проекта с признаками деятельности финансовых пирамид.

Мошенники и метавселенные

В Центробанке также сообщили, что злоумышленники с ростом популярности метавселенных могут начать использовать их для схем по выманиваю денег у граждан. Банк России планирует расширять поиск мошеннических действий, связанных с финансами, в этом пространстве.