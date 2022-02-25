Токаев предложил создать рабочую группу для выработки антикризисных мер в рамках ЕАЭС

РФ запрещает прилет или транзит самолетов, связанных с Великобританией

В Росавиации сообщили, что эта мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между РФ и Великобританией "в качестве ответных шагов на недружественные решения авиавластей Великобритании"

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