Президент Казахстана предложил создать рабочую группу для оценки рисков и выработки антикризисных мер в рамках ЕАЭС - пресс-служба.
Токаев предложил создать рабочую группу для выработки антикризисных мер в рамках ЕАЭС
РФ запрещает прилет или транзит самолетов, связанных с Великобританией
В Росавиации сообщили, что эта мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между РФ и Великобританией "в качестве ответных шагов на недружественные решения авиавластей Великобритании"
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