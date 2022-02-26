СМИ: Япония согласовывает с ЕС дополнительные поставки СПГ из-за Украины

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Японии согласовывают дополнительные поставки в ЕС сжиженного природного газа (СПГ) из-за ситуации вокруг Украины и военной операции РФ. Об этом сообщило в субботу агентство KYODO .

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Отмечается, что японская сторона получила от Еврокомиссии запрос на новые поставки в дополнение к тому объему, по которому была ранее заключена договоренность. Япония намерена положительно отреагировать на эту просьбу, если будет полностью удовлетворен внутренний спрос на СПГ и появятся излишки.

Ранее Япония уже согласовала с ЕС отправку нескольких танкеров с СПГ в Европу в феврале и марте. Конкретный объем газа не указывается, приблизительно он составляет несколько сотен тыс. тонн. Теперь ведутся переговоры по поводу отправки СПГ в апреле.

По данным газеты Nikkei, запасы СПГ в резервуарах энергетических компаний Японии сейчас по состоянию на 30 января составляли 1,67 млн тонн, что на 10% больше, чем в прошлом году. Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда в свою очередь отмечал, что запасов СПГ в Японии в случае прекращения поставок хватит на две-три недели потребления.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.