КТК заявил, что Росприродназор подал иск на 5,3 млрд рублей до получения расчетов компании

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) заявил, что Росприроднадзор подал иск к компании на 5,3 млрд рублей по возмещению ущерба за разлив нефти под Новороссийском до получения расчетов по объему разлива от КТК и "в нарушение сложившегося диалога".

"В нарушение сложившегося диалога и до получения расчетов от компании Росприроднадзор подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края о взыскании вреда с АО "КТК-Р", произведя перерасчет суммы в сторону значительного повышения от прежде заявленной в расчетах ведомства", - говорится в сообщении КТК.

Ранее ТАСС сообщал, что Арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал иск Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора против КТК. Сумма исковых требований Росприроднадзора составляет 5,285 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Исковое заявление поступило 25 февраля.

При этом в компании утверждают, что 25 февраля направили в адрес главы ведомства Светланы Радионовой оценку объема утечки нефти в соответствии с договоренностями, достигнутыми на совещании 25 января.

Согласно расчетам КТК, общий объем утечки нефти в результате ЧП под Новороссийском составил 69,1 т или 89,1 куб. м. Время утечки нефти из поврежденного компенсатора составило около 17 минут и было зафиксировано Росприроднадзором, отмечает компания.

О разливе нефти под Новороссийском

Ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявляла ТАСС, что ведомство может обратиться в суд, если КТК не согласится выполнять требования по возмещению ущерба за разлив нефти под Новороссийском, который произошел на морском терминале компании в августе 2021 года. Тогда на терминале КТК под Новороссийском во время загрузки нефтяного танкера вышел из строя гидрокомпенсатор выносного причального устройства, в результате чего произошел разлив нефти.

Причиной аварии мог стать заводской брак, говорили в компании. При этом в конце декабря прошлого года российское подразделение Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) пригласило всех желающих провести собственные математические расчеты объема разлива нефти.

Росприроднадзор считает, что объем разлива составляет 394 тонны. Сумму ущерба, причиненного окружающей среде в результате разлива нефти, ведомство оценило в 4,5 млрд рублей. В КТК заявляли, что не согласны с этой оценкой.