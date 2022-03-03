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Санкции в отношении России

Автозавод "Мазда" во Владивостоке работает в обычном режиме

В компании сообщили об отсутствии остановок поставок комплектующих Mazda

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. Единственный на Дальнем Востоке автомобильный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке продолжает работу в обычном режиме, остановки поставок комплектующих нет, сообщил ТАСС в среду представитель компании "Соллерс Авто".

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Ранее в местных и федеральных СМИ была опубликована информация о приостановке поставок в Россию комплектующих несколькими японскими автомобильными компаниями, в том числе Mazda.

"Информируем вас о том, что информация о приостановке поставок комплектующих Mazda на завод во Владивостоке не соответствует действительности. В настоящий момент поставки осуществляются по плану, завод "Мазда Соллерс" работает в обычном режиме", - сообщил представитель компании.

"Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" - совместное предприятие ПАО "Соллерс" и японской Mazda Motor Corporation, единственный на Дальнем Востоке автомобильный завод. "Соллерс" - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ.

Часть своих новых сборочных цехов завод "Мазда Моллерс" создал в рамках режима территории опережающего развития "Михайловский" в Приморье.

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