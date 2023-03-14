Госдеп не увидел препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин ранее подчеркнул, что "на пути российских сельхозэкспортеров по-прежнему сохраняются барьеры"

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Администрация США не соглашается с тем, что исключения из западных санкций против России, касающиеся экспорта продовольствия и удобрений из РФ, не работают. Такую позицию изложил в понедельник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя заявления заместителя главы МИД РФ Сергея Вершинина.

"Мы считаем, что в это трудно поверить, когда, как знаем мы и весь мир знает, российский экспорт продовольствия и удобрений вернулся к довоенным показателям (к показателям до начала специальной военной операции на Украине - прим. ТАСС). Такая ситуация имеет место уже некоторое время. Но, когда россияне заявляют, что их экспорт зерна и удобрений сдерживается, это неправда", - утверждал он, комментируя слова Вершинина. Заместитель главы МИД РФ ранее подчеркнул, что "на пути российских сельхозэкспортеров по-прежнему сохраняются барьеры". Заявленные Брюсселем, Вашингтоном и Лондоном "санкционные изъятия для продовольствия и удобрений на деле не работают", констатировал Вершинин.

"В последние дни и недели мы слышали несколько отговорок со стороны России относительно того, почему черноморская зерновая инициатива не может быть продлена. Как мы считаем, это сводится к тому факту, что мир нуждается в черноморской зерновой инициативе", - также утверждал на брифинге Прайс.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что США выступают за "продление и расширение" этой инициативы. "Мы сейчас находимся на решающем этапе в данных переговорах", - сказал он. Прайс также не стал комментировать слова Вершинина о том, что Россия не возражает против продления инициативы после истечения срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней. "Мы предоставим сторонам самим говорить об этом <...>", - сказал он.