Продление зерновой сделки и конфликт в Киево-Печерской лавре. События вокруг Украины

Россия пока не видит никаких предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва не возражает против продления черноморской зерновой инициативы после истечения срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин по итогам консультаций с представителями ООН в Женеве.

Монахи Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не намерены покидать монастырь, несмотря на предписание украинских властей.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска в минувшие сутки наносили удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, запорожском, краснолиманском, купянском, херсонском и южнодонецком направлениях, общие потери противника превысили 440 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, уничтожено три танка, пять самоходных артиллерийских установок и другая боевая техника ВСУ. Всего с начала спецоперации уничтожено 400 самолетов, 220 вертолетов, 3 401 беспилотник, 412 зенитных ракетных комплексов, 8 280 танков и других боевых бронированных машин, 1 055 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 4 333 орудия полевой артиллерии и миномета.

Удары со стороны ВСУ

ВСУ с использованием РСЗО HIMARS обстреляли Волноваху (ДНР), под удар попал расположенный в центре города супермаркет. По сообщению местных властей, две посетительницы магазина погибли, три человека получили ранения и были госпитализированы.

Ракетному обстрелу со стороны ВСУ подверглись также Белгород и Белгородский район. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, система ПВО сбила четыре ракеты. Обломками повреждены два частных домовладения, одна пострадавшая при обстреле женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Песков об СВО

Кремль пока не видит никаких предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, заявил Дмитрий Песков.

"Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", - подчеркнул Песков.

СБ РФ требует расследования

Москва настаивает на проведении объективного расследования диверсии на газопроводах "Северный поток", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он поставил под сомнение версию западных СМИ, которые "по указке свыше назначили виновного - некую группу украинских террористов".

Секретарь СБ России подчеркнул, что для осуществления подобных акций предназначены подразделения специального назначения с соответствующим оборудованием и подготовкой. Они точно имеются у США и Англии; другие страны НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсионных задач, но только "с одобрения и поддержки страны, диктующей основную повестку в Североатлантическом альянсе", пояснил Патрушев.

Он заметил, что "любые обвинения, не подкрепленные результатами беспристрастного разбирательства, не могут вызывать доверия".

Продление санкций

Евросоюз в очередной раз на полгода продлил весь блок антироссийских санкций, распространяющихся на 1,5 тыс. физических и 205 юридических лиц и введенных за якобы имевший место подрыв территориальной целостности Украины. Решение принято без обсуждения.

Черный список для России Евросоюз начал формировать в марте 2014 года, продлевая его на 6 месяцев каждые полгода. Всем фигурантам этого перечня запрещен въезд на территорию сообщества, их финансовые активы в ЕС подлежат заморозке, а европейскому бизнесу запрещено поддерживать любые контакты с ними.

Зерновая сделка

Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы после истечения срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней, сообщил Вершинин по итогам консультаций с представителями ООН в Женеве.

По его словам, дальнейшая позиция Москвы "будет определяться в зависимости от реального - не на словах, а на деле - прогресса в том, что касается экспорта из России на мировой рынок, так, как это обсуждалось первоначально". "Речь идет о снятии тех ограничений, которые мешают нашему экспорту, и реализации тех заявленных исключений из санкций, о которых так часто любят говорить в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне", - пояснил дипломат.

Тем временем валовый сбор зерна на Украине в 2023 году может составить 34 млн тонн, что на 37% меньше показателя прошлого года и на 60% меньше, чем в 2021 году, сообщило издание Agronews со ссылкой на прогноз специалистов Национальной академии аграрных наук Украины.

Торговля оружием

Конфликт на Украине подталкивает Европу к закупкам оружия беспрецедентными со времен окончания холодной войны темпами, сообщила испанская газета El Pais. По ее информации, европейский импорт вооружений увеличился в 2022 году на 92%, что является самым высоким годовым приростом, зафиксированным после падения Берлинской стены.

В свою очередь стоимость оружия, поступившего в прошлом году на Украину, была в 68 раз выше, чем в 2021 году. Многие другие европейские страны также получили в 2022 году больше вооружений, чем в любой другой год этого века. Наиболее заметный рост зафиксирован в Польше (764%), Венгрии (211%), Швеции (161%) и Чехии (109%).

Ситуация в Киево-Печерской лавре

Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ не согласны с предписанием находящегося в ведении Министерства культуры Украины музея-заповедника покинуть монастырь и не будут его выполнять, заявил настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Он подчеркнул, что монахи "не против всех законных действий, но противозаконных не должно быть", и напомнил, что священнослужители в монастыре лавры "живут с 1988 года", у многих "нет другого места, кроме этого".

По решению гендиректора музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" монахи должны покинуть монастырь до 29 марта: с ними был расторгнут договор аренды из-за якобы имевших место нарушений.

Сотрудники музея-заповедника пришли с инспекцией в Ближние пещеры лавры, где упокоены мощи святых монахов, несмотря на прежние заявления Министерства культуры Украины о том, что ревизия начнется после того, как обитель покинут представители УПЦ. "Пришли проверять без всяких <...> предупреждений священноначалия", - рассказал глава Винницкой епархии УПЦ митрополит Варсонофий. Он сообщил также, что вместе с настоятелем Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом они выступили с заявлением о нарушении юридических процедур.