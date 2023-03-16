Развитие экономики по новой модели и премия для бизнеса. Заявления Путина на съезде РСПП

Российская экономика начинает развиваться по новой модели, и сейчас особенно востребована "созидательная позиция" бизнеса. Об этом заявил в четверг президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Московском международном доме музыки.

Глава государства констатировал успехи российской экономики на фоне предложений западных властей своим гражданам "перейти на репу", заверил ответственный бизнес в поддержке властей, а также предложил учредить премию для самых ответственных компаний и подумать о публикации "нефинансовой отчетности" крупных предприятий.

ТАСС собрал основные тезисы выступления Путина.

О состоянии экономики

Инфляция в России по итогам марта может составить меньше 4% и будет ниже, чем в странах еврозоны, которые "бесконечно ждут коллапса российской экономики": "Вспомним <...> известного американского писателя (Марка Твена - прим. ТАСС), который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики".

Российская экономика перешла к росту уже с июля 2022 года, а во втором квартале 2023-го ожидается существенное увеличение ВВП по сравнению с прошлогодним уровнем. В апреле рост розничного товарооборота составит 5% в реальном выражении, и это не "случайный всплеск", внутренний спрос "вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста".

РФ смогла компенсировать закрытие для нее западных рынков и расширила контакты с быстрорастущими регионами мира. В 2022 году ее внешнеторговый оборот вырос на 8,1%, экспорт - почти на 20%, а профицит торгового баланса - сразу на 70%, "вот такая хорошая музыка".

Об инвестициях в Россию

Бизнесу не следует хранить деньги за рубежом, тем более что сейчас это ненадежный вариант: "Я часто слышал: "Ну там надежнее". А теперь?"

Предпринимателям следует вкладывать средства в развитие страны: "Своевременные инвестиционные решения сегодня, безусловно, сторицей окупятся завтра".

Об угрозе санкций

Среднесрочные последствия западных санкций - угроза, которую нужно "иметь в виду". "Я абсолютно убежден, что мы и ее преодолеем".

Чтобы устранить эту угрозу, однако, бизнесу необходимо начинать действовать: "Призываю вас не ждать, когда наступят негативные последствия этой среднесрочной перспективы. Чтобы этого не наступило, действовать нужно прямо сейчас!"

Руководство западных стран предлагает гражданам "перейти на репу": "За репой, наверное, тоже к нам придется ехать". В целом ситуация с санкциями напоминает о пословице "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь".

Об ответственном бизнесе

"Активная, созидательная позиция РСПП и бизнес-сообщества в целом особенно востребована сейчас, <...> когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели".

Ответственный предприниматель не прячет активы в офшорах и не попадает в зависимость от зарубежных властей, не отделяет себя от своего региона, вкладывается в социальные объекты, для него репутация и доброе имя - это "не пустой звук, а большая ценность".

"Государство, безусловно, будет всячески поддерживать ответственный бизнес, тех, кто готов бороться и за свое дело, и за благополучие своих коллективов, людей, которые у вас работают, за благополучие всех граждан России".

О новой премии для бизнеса

Следует учредить "специальную премию для наиболее ответственных отечественных компаний и уже в следующем году в рамках съезда РСПП наградить ее первых лауреатов".

Кроме того, стоит "подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчетности для крупных предприятий", которая будет отражать, "что та или иная компания сделала для общества, для конкретного поселка, города, региона, для своей страны": "Это пойдет всем на пользу и будет хорошим примером для всех".

Об эффективности управления и кадрах

Эффективность управления должна выйти на качественно новый уровень и в бизнесе, и в системе государственной власти. Следует активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе больших данных, повсеместно внедрять бережливые технологии.

Также необходимо повышать эффективность обучения и переподготовки квалифицированных кадров. В частности, будет усилена работа в рамках проекта "Профессионалитет" - в ближайшие пять лет в нем должны принять участие не меньше миллиона молодых людей, которым полученные образование и навыки "гарантируют интересную, хорошую и хорошо оплачиваемую работу".

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