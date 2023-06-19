"Уралхим" не рассматривает возможность строительства завода в Анголе

Было принято решение завершить проект в доинвестиционной стадии, сообщил председатель совета директоров АО "ОХК "Уралхим" Димитрий Татьянин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. "Уралхим" решил завершить проект по строительству завода по выпуску азотных удобрений в Анголе и не изучает новые возможности инвестиций по нему. Об этом сообщил председатель совета директоров АО "ОХК "Уралхим" Димитрий Татьянин в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

"По поводу комплекса по производству аммиака и карбамида в Анголе. Было принято решение завершить проект в доинвестиционной стадии. На текущий момент проработка новых инвестиционных возможностей не ведется", - отметил он.

Отвечая на вопрос о возможности приобретения компаний новых зарубежных активов, Татьянин сказал: "Мы всегда открыты для работы с партнерами по всему миру, но это не значит, что слияния и поглощения - единственный вариант, по которому мы готовы работать за рубежом. Что касается возможных приобретений - на данный момент у нас нет каких-либо новостей по этой части".

В конце 2020 года совладелец компании Дмитрий Мазепин говорил ТАСС, что "Уралхим" считает его нерентабельным при текущих ценах на азотные удобрения. Ранее компания рассматривала возможность строительства завода мощностью порядка 1,2-1,3 млн тонн карбамида.

ОХК "Уралхим" является одним из крупнейших мировых производителей удобрений, компания является владельцем "Уралкалия".