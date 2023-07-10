Глава МИД Омана заявил, что страны Персидского залива против давления при помощи валют

Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди отметил, что "из-за политического давления пострадают простые люди"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выступают против использования валют в качестве инструмента для давления. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди на совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и генеральным секретарем организации Джассимом Мухаммедом аль-Будайви пресс-конференции в Москве по итогам шестой министерской встречи стратегического диалога России и ССАГПЗ.

"Не нужно использовать такие вещи, как валюта, чтобы давить на какие-то страны, потому что в конечном счете из-за политического давления пострадают простые люди", - заявил он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о предложении главы ВТБ Андрея Костина создать в одной из стран Персидского залива альтернативный международный депозитарный расчетный хаб. Глава МИД Омана добавил, что в ССАГПЗ используют доступные валюты. "Наша позиция в этом вопросе - не навредить человеку", - отметил он.

Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди взял слово после Лаврова, который заявил, что сейчас существует множество инициатив, которые идут в похожем направлении и которые объясняются тем, что доллар "себя очень серьезно дискредитировал в качестве главной резервной валюты", доказал свою ненадежность. Как отметил глава МИД РФ, доллар "доказал, что страна-эмитент, если у нее вдруг возникнет желание кого-то наказать, без раздумий будет злоупотреблять своим положением".

6 июля глава ВТБ предложил создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб, который будет базироваться в одной из стран Персидского залива. Глава Банка России Эльвира Набиуллина поддержала эту идею. Кроме того, Костин также предложил создать альтернативу международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT и задуматься над новыми инструментами привлечения капитала.