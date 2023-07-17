17 июля, 10:06

Эксперт назвал правильным решение России остановить участие в зерновой сделке

Экс-торгпред Турции в РФ Айдын Сезер предположил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может обсудить сделку с президентом России Владимиром Путиным

АНКАРА, 17 июля. /ТАСС/. Россия сделала правильный выбор в пользу остановки участия в зерновой сделке. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС политолог и экономист, бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер.

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"Я в самом деле считаю, что предпринятый шаг России является правильным. Можно предположить, что тема зерновой сделки будет поднята президентом Турции Тайипом Эрдоганом в ходе контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Эрдоган приложит усилия, чтобы были достигнуты конкретные результаты", - подчеркнул он.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что Россия официально уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. 

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