18 июля, 09:22,
обновлено 18 июля, 09:48

Песков заявил, что РФ высоко ценит усилия Гутерриша по выполнению Европой зерновой сделки

Пресс-секретарь президента также назвал позицию стран Европы по сделке бессовестной

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Москва высоко ценит усилия генсека ООН Антониу Гутерриша в попытках убедить европейские страны выполнять обязательства по зерновой сделке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник.

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"Мы высоко ценим роль господина Гутерриша в заключении этой договоренности, мы высоко ценим усилия господина Гутерриша в попытке убедить европейские страны выполнить те обязательства, которые они на себя взяли. Но, к сожалению, этого не произошло", - сказал Песков журналистам.

Песков также назвал позицию стран Европы по зерновой сделке бессовестной. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичГутерриш, Антониу
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