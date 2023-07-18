Песков заявил, что РФ высоко ценит усилия Гутерриша по выполнению Европой зерновой сделки

Пресс-секретарь президента также назвал позицию стран Европы по сделке бессовестной

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Москва высоко ценит усилия генсека ООН Антониу Гутерриша в попытках убедить европейские страны выполнять обязательства по зерновой сделке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник.

"Мы высоко ценим роль господина Гутерриша в заключении этой договоренности, мы высоко ценим усилия господина Гутерриша в попытке убедить европейские страны выполнить те обязательства, которые они на себя взяли. Но, к сожалению, этого не произошло", - сказал Песков журналистам.

Песков также назвал позицию стран Европы по зерновой сделке бессовестной.