РФ и Конго в 2023 году намерены подписать меморандум о строительстве нефтепродуктопровода

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов отметил, что соглашение по этому вопросу находится на "высокой стадии готовности"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия и Республика Конго в 2023 году планируют подписать меморандум о строительстве нефтепродуктопровода в африканской стране с привлечением российской компании, сообщил ТАСС глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в кулуарах саммита Россия - Африка.

"Соглашение в высокой стадии готовности. Планируем подписание в этом году", - сказал он.

Ранее посол РФ в Республике Конго Георгий Чепик говорил, что межправительственная комиссия в сентябре 2022 года приняла решение о необходимости подписания межправсоглашения между правительствами России и Республики Конго по проекту строительства трубопровода между крупнейшими городами африканской страны - Пуэнт-Нуаром и столицей Браззавилем. По его словам, предполагается создание предприятия для реализации проекта и подписание концессионного соглашения. С российской стороны интерес к проекту проявила компания "ЗНГС-Прометей", отмечал посол.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.