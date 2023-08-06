В Польше сообщили, что работа поврежденной ветки "Дружбы" возобновится 8 августа

На месте утечки работают пожарные

ТАСС, 6 августа. Возобновление прокачки нефти по поврежденному участку трубопровода "Дружба" в направлении Германии ожидается 8 августа. Об этом сообщила компания-оператор польского участка PERN.

"Службы PERN достигли места повреждения одной из веток западного участка трубопровода "Дружба" в районе Ходеч, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте PERN. - В настоящее время ведутся ремонтные работы на нефтепроводе. Ожидаемое время возобновления работы - утро вторника".

На месте утечки работают пожарные.

5 августа одна из двух веток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии была перекрыта из-за утечки на территории Польши. По информации компании PERN, вторая ветка функционирует штатно, угрозы жизни и здоровью местных жителей нет. Причины разгерметизации уточняются.