22 августа, 08:59

Компании МСП смогут взять в лизинг зарубежное оборудование по ставке 8% до сентября

Российское оборудование под 6% можно будет приобрести в течение всей осени, сообщил глава корпорации Александр Исаевич

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Корпорация МСП рекомендует предпринимателям брать иностранное оборудование в лизинг до начала осени. Об этом в своем Telegram-канале написал глава корпорации Александр Исаевич.

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"После повышения ключевой ставки выросли и ставки по кредитным программам. Об этом писали в канале корпорации. Но кроме кредитов у нас есть лизинг промышленного оборудования. И здесь у меня две новости: плохая и хорошая, - рассказал он. - Плохая - ставки тоже станут выше. Хорошая - не сразу".

Исаевич отметил, что "взять иностранное оборудование по текущей ставке 8% можно до 1 сентября". Российское оборудование под 6% можно будет приобрести в течение всей осени.

"Если у вас есть необходимость в лизинге оборудования под ваши производства, рекомендую брать его сейчас", - написал гендиректор Корпорации МСП. 

Теги:
РоссияМалый и средний бизнес
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