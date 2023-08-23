Трутнев сообщил, что вопрос развития БАМа рассмотрят на ВЭФ

Полпред президента в ДФО назвал магистраль важнейшей артерией

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Вопрос развития Байкало-Амурской магистрали будет рассмотрен на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который прибыл в среду в рамках рабочей поездки в Бурятию и посетил Северо-Байкальский район.

"Есть Байкало-Амурская магистраль, которая вместе с Транссибом, перевозит сотни миллионов тонн грузов с европейской части нашей страны на Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это сейчас важнейшая артерия, и ее не просто поддержанию, ее расширению уделяется большое внимание. Мы еще будем об этом будем говорить в самое ближайшее время подробно на Восточном экономическом форуме", - сказал Трутнев.

19 августа утром в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Бурятии ввиду обильных осадков частично разрушилась дамба, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1 102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по указанному участку железнодорожного пути было закрыто. В Бурятии 20 августа ввели режим ЧС регионального характера на территории Северо-Байкальского района.

В среду в пресс-службе холдинга "Российские железные дороги" сообщила об открытии сквозного движения по Байкало-Амурской магистрали после завершения восстановительных работ в полном объеме как для пассажирских, так и для грузовых поездов.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.