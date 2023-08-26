Минфин заявил, что цена иностранного бизнеса при уходе из РФ не занижается искусственно

В ведомстве отметили, что оценка производится на рыночных условиях

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Цена продажи иностранных компаний при уходе из России не занижается искусственно и не устанавливается подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, оценка производится на рыночных условиях, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия усложняет выход иностранцев из российского бизнеса.

"Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в России. Компаниям, которые приняли решение остаться, создаются необходимые условия, включая разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга. Тех, кто решил продать свой бизнес, подкомиссия не заставляет снижать итоговую цену. Оценка производится не членами комиссии, а независимым оценщиком. Цена может измениться только в случае, когда комиссия указывает на некорректную оценку рыночной стоимости иностранного бизнеса", - отметили в Минфине.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью ТАСС отмечал, что каждая заявка иностранного бизнеса на уход из России рассматривается индивидуально, а условия выхода иностранцев определены президентом РФ, отдельные же вопросы решаются на подкомиссии, которая собирается два-три раза в неделю. Кроме того, как пояснял Силуанов, существуют базовые принципы рассмотрения сделок по уходу иностранного бизнеса, к которым в том числе относятся проведение независимой оценки бизнеса, дисконт в 50% от этой оценки, взнос в бюджет от 10% до 15%.

Силуанов также подчеркивал, что иностранцы должны продолжать работать в России, поэтому получают право на выплату дивидендов, только если продемонстрируют желание остаться, сохранить рабочие места, продолжать деятельность, соблюдать все технологии.