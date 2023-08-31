Третий саммит "Один пояс - один путь" пройдет в октябре в Пекине

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков ранее сообщал, что глава российского государства может посетить Китай в октябре

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Китай проведет третий саммит по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс - один путь" в октябре в Пекине. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"В октябре этого года Китай проведет в Пекине третий саммит международного сотрудничества "Один пояс - один путь", который станет важной платформой для развития сотрудничества в рамках данной инициативы", - отметил официальный представитель МИД КНР.

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков в июле сообщал, что глава российского государства может посетить Китай в октябре. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что плотный график обмена визитами с КНР прорабатывается на всех уровнях, однако называть дату поездки Путина в эту страну пока рано.

Первый форум "Один пояс - один путь" прошел в Пекине в мае 2017 года с участием первых лиц России, Китая и 28 стран Евразии, Африки и Латинской Америки. Второй форум состоялся в китайской столице в апреле 2019 года.

Инициативу "Один пояс - один путь" в 2013 году выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, она символически воссоздает древний Шелковый путь. Ее цель - выход Китая на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и других регионов, а также активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К инициативе уже присоединились более 150 стран и международных организаций.