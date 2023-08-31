Песков заявил, что Путин держит на постоянном контроле тему роста цен

По словам пресс-секретаря главы государства, инфляция сейчас "чуть выше" целевого уровня, но все равно достаточно низкая

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин держит на контроле и регулярно обсуждает с правительством тему роста цен, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Есть определеные инфляционные процессы. Инфляция сейчас чуть-чуть выше целевого уровня, но тем не менее речь идет о достаточно низком уровне инфляции. Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, он постоянно ее обсуждает с правительством", - сказал представитель Кремля, комментируя рост цен на бензин и топливо и возможное повышение цен на потребительские товары.

Росстат в среду сообщил, что инфляция в РФ за период с 22 по 28 августа 2023 года составила 0,03%. С начала августа потребительские цены в стране выросли на 0,23%, с начала года - на 3,65%. В годовом выражении инфляция в России на 28 августа 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 5,09%. Отмечалось, что за отчетный период цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%, а дизельное топливо подорожало на 1,4%.