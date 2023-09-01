Минэнерго Казахстана проработает вопросы проведения референдума по строительству АЭС

Специалистам предстоит определить формулировку вопроса, который будет вынесен на всеобщее голосование

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Казахстанское министерство энергетики займется проработкой вопросов по реализации поручения президента республики Касым-Жомарта Токаева о проведении общенационального референдума по строительству атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство энергетики совместно с другими государственными органами, депутатами парламента, экспертами отрасли и общественными активистами в ближайшее время проработает все возможные детали реализации данного поручения президента и другие аспекты и представит общественности подробную информацию", - говорится в сообщении.

Отмечено, что специалистам также предстоит определить формулировку вопроса, который будет вынесен на всеобщее голосование. О сроках проведения референдума будет сообщено дополнительно.

"Я думаю, референдум в первую очередь направлен на то, чтобы казахстанцы высказались за необходимость развития данных технологий, а правительство предложит со своей стороны те решения, которые будут устраивать общество", - пояснил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Президент Казахстана в послании народу страны предложил вынести вопрос строительства АЭС на общенациональный референдум. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу.

22 августа пресс-служба Министерства энергетики Казахстана сообщила, что население села Улькен Алма-Атинской области на публичных слушаниях поддержало развитие атомной энергетики в регионе. После публичных слушаний местным представительным органом Алма-Атинской области будет принято решение по вопросу согласования строительства АЭС на территории Жамбылского района данной области.

О строительстве АЭС

Ранее в Минэнерго сообщили, что по итогам исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области. Сейчас власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.

В соответствии с законодательством, решение о строительстве ядерных установок принимает правительство Казахстана при согласии местных представительных органов.