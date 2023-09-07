В Молдавии считают, что аудит долга страны за газ вряд ли будет утвержден "Молдовагазом"

Министр энергетики Виктор Парликов отметил, что, хотя результаты аудита "юридически могут быть не одобрены "Газпромом", молдавские власти при формировании своей позиции будут опираться на его итоги

КИШИНЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Представленный Молдавией отчет международных аудиторов по долгу, скорее всего, не будет утвержден ни "Газпромом", ни наблюдательным советом предприятия "Молдовагаз". Об этом заявил в четверг министр энергетики Молдавии Виктор Парликов комментируя заявление российского холдинга, в котором выражено категорическое несогласие с результатами аудита.

"Аудит проводился на основании договоров от октября 2021 года, и там было сказано, что мы проводим аудит, но "Газпром" настоял на утверждении результатов этого аудита на наблюдательном совете. Мы представили результаты, и они должны быть одобрены этим органом. Мы понимаем, что существует очень высокая вероятность того, что они не будут одобрены советом наблюдателей", - сказал Парликов в эфире молдавского телеканала "Журнал ТВ". Он подчеркнул, что, хотя результаты аудита "юридически могут быть не одобрены "Газпромом", власти Молдавии при формировании своей позиции будут опираться на его итоги.

Парликов также сообщил, что по условиям контракта дела по долгам будут рассматриваться в Московском арбитраже. "Одна из причин, по которой мы согласились выплатить определенную сумму и закрыть этот вопрос дружественным соглашением, даже если говорить об этих долгах и убытках, вызванных невыполнением договорных обязательств прошлой зимой, заключается в том, что мы должны будем рассмотреть эти дела в Московском арбитраже, потому что таково условие контракта. Я думаю, что даже в случае арбитража, даже в Москве, по этим просроченным долгам у них нет шансов", - добавил он.

Ранее Парликов сообщил, что по итогам аудита из долга перед "Газпромом" в размере $709 млн республика готова выплатить $8,6 млн. По его словам, на сумму $276 млн не было представлено подтверждающих документов, а еще $400 млн не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Как отметил он, эти суммы республика готова обсудить с "Газпромом" в международном суде.

"Газпром" в своем заявлении выразил категорическое несогласие с проведенным молдавской стороной аудитом исторической задолженности и заявил о намерении и далее отстаивать свои законные права всеми возможными способами. МИД РФ призвал власти Молдавии воздержаться от политизации двустороннего взаимодействия в энергетической сфере.