Путин заявил, что ввести обязательную страховку жилья сейчас нельзя

При этом, по словам президента, постепенно к этому надо идти

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Делать страхование жилья обязательным для россиян прямо сейчас неправильно, но постепенно к этому надо идти, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

Один из участников дискуссии отметил, что сейчас страхование жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) в стране остается рекомендательным. Он рассказал об итогах экспертной встречи, участники которой предложили сделать обязательной такую страховку в регионах, подверженных крупномасштабным природным катаклизмам.

"По поводу обязательного страхования жилья - это абсолютно правильное дело. Нужно страховать жилье. Но, как вам ни покажется странным, моя позиция до сих пор заключалась в том, что нельзя это делать обязательным. Это нужно делать, но с сегодня на завтра приказать людям и заставить их платить я не могу, потому что это дополнительные расходы для людей", - ответил ему Путин.

Президент констатировал, что отсутствие страховки ведет к дополнительным расходам из государственных бюджетов разных уровней, потому что им приходится платить за восстановление жилья после ЧС. "И кроме как в России ни одно государство в мире таких расходов на себя не берет. Но я думаю, что мы должны какое-то время продолжать это делать", - сказал глава государства.

Чтобы пояснить, в чем дело, он вновь вернулся к теме финансовой нагрузки на россиян. "Доходы граждан сегодня у нас растут. И реальные заработные платы растут в этом году, это правда, и реальные доходы населения растут. Но в целом все-таки они являются довольно скромными", - заметил президент. "Поэтому повесить на людей обязанность страховать в обязательном порядке жилье я не могу. Но надо к этому постепенно идти, это правда", - добавил Путин.