Британия пригласила частных инвесторов поучаствовать в строительстве АЭС Sizewell C

Как сообщалось ранее, в Лондоне исходят из того, что правительство на этапе строительства вложит 20% в новую АЭС, еще 20% должна взять на себя EDF

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании пригласило частных инвесторов зарегистрироваться до 9 октября для участия в реализации проекта строительства АЭС Sizewell C в графстве Саффолк.

"Правительство, фирма Sizewell C и ведущий разработчик [французская] EDF ищут компании со значительным опытом в строительстве крупных инфраструктурных проектов", - говорится в заявлении Министерства энергетики и углеродной нейтральности.

Как сообщалось ранее, в Лондоне исходят из того, что правительство на этапе строительства вложит 20% в новую АЭС, еще 20% должна взять на себя EDF. Оставшиеся 60% затрат на возведение третьей очереди АЭС Sizewell, которое оценивается в $30 млрд, должны взять на себя, согласно расчетам, частные инвесторы.

В конце 2022 года британские власти исключили из проекта Китайскую всеобщую атомную группу (CGN), компенсировав ей инвестиции в размере около $120 млн, в соответствии с политикой ограничения участия фирм КНР в нескольких проектах в ключевых отраслях экономики. В то же время британский кабинет министров подтвердил намерение инвестировать до $837 млн в строительство Sizewell C. Речь идет о первых госвложениях в АЭС с 1987 года, когда строилась станция Sizewell B

О британской ядерной энергетике

После окончательного отключения 1 августа 2022 года самой старой британской АЭС Hinkley Point B в королевстве продолжают действовать пять станций, две из которых планируется вывести из эксплуатации в 2024 году, две - в 2028 году и одну - в 2035 году. В 2020 году они вырабатывали 15% потребляемой в стране электроэнергии.