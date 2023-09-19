Нацбанк Грузии разблокировал счета бывшего генпрокурора, подпавшего под санкции США

В регуляторе объяснили это решение тем, что на гражданина Грузии не могут быть наложены санкции до того, пока его причастность в совершении того или иного незаконного действия не будет доказана судом

ТБИЛИСИ, 19 сентября. /ТАСС/. Национальный банк Грузии разблокировал счета бывшего генпрокурора республики Отара Парцхаладзе, которые ранее были заблокированы из-за того, что он подпал под санкции США якобы за связи с ФСБ России. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В Нацбанке объяснили это решение тем, что на гражданина Грузии не могут быть наложены санкции до того, пока его причастность в совершении того или иного незаконного действия не будет доказана судом. "Каждого гражданина Грузии защищает Конституция Грузии. Национальный банк Грузии, руководствуясь Конституцией Грузии и принципом презумпции невиновности, считает, что на гражданина Грузии не могут распространяться международные санкции, если грузинским судом не вынесен обвинительный приговор по соответствующему делу", - говорится в сообщении.

Управление по контролю за иностранными активами США 14 сентября расширило санкции в отношении России. В список вошли почти 70 человек, в том числе Парцхаладзе, имеющий гражданства Грузии и России. По данным Госдепартамента США, он вел деятельность в секторе управления и консультирования в интересах Москвы. Утверждается, что сотрудник ФСБ мог содействовать получению Парцхаладзе гражданства РФ и якобы воздействовал на него, чтобы тот оказывал влияние на грузинское общество и политику в интересах России.

Национальный банк Грузии в понедельник закрыл Парцхаладзе доступ к финансовым операциям. Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе позже заявил, что Нацбанк, заморозив из-за санкций США счета Парцхаладзе, нарушил конституцию страны, так как не принял во внимание презумпцию невиновности.

Парцхаладзе занимал должность генпрокурора с 7 ноября 2013 года по 30 декабря 2013 года.