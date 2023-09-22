Губернатор Чукотки заявил, что на северо-восток региона проведут высокоскоростной интернет

По словам Владислава Кузнецова, работы завершат в 2026 году

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Высокоскоростной интернет к 2026 году проведут в города Певек и Билибино на северо-востоке Чукотского автономного округа, сообщил в интервью ТАСС избранный глава региона Владислав Кузнецов.

"В этом году <…> в Анадырской агломерации появился широкополосный скоростной интернет. Мы начинаем работу над его проведением на остальную часть автономного округа. Во время защиты мастер-плана Анадырской агломерации президент [РФ Владимир Путин] обратил внимание Минцифры на то, чтобы нам помогали с интернетом на всей территории округа. В этом направлении мы вместе с провайдерами сейчас работаем для Билибино и Певека. Предпроектные работы начнутся в 2024 году, а к 2026-му эта часть округа будет подключена к широкополосному интернету", - сказал Кузнецов.

Развитие Чукотки сдерживает отсутствие высокоскоростного интернета. Порядка 95% населенных пунктов региона имеют доступ только к спутниковым каналам связи, работающим на низкой скорости. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев при этом отмечал, что прокладка линий волоконно-оптической связи на Чукотке и в Якутии требует дополнительных инвестиций из-за высокой цены строительства объектов в этих регионах.