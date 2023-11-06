Фонд Назарбаева выделил семьям погибших в Казахстане шахтеров около $108 тыс.

ЧП на шахте в Казахстане

Поручение поступило от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

АСТАНА, 6 ноября. /ТАСС/. Фонд первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выделил семьям погибших в октябре шахтеров 50 млн тенге (около $108 тыс.). Об этом сообщили в фонде.

"По поручению первого президента страны, глубоко переживающего случившуюся на шахте имени Костенко трагедию, фонд Нурсултана Назарбаева выделил прямую финансовую помощь семьям погибших шахтеров в размере 50 млн тенге", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с владельцем шахты - компанией "Арселормиттал Темиртау". Она является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора республики и входит в состав транснациональной металлургической группы ArcelorMittal.

83-летний Назарбаев 30 лет занимал пост руководителя республики. В 2019 году он заявил об отставке, указав на необходимость прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразования в республике.