6 ноября, 08:25
ЧП на шахте в Казахстане

Фонд Назарбаева выделил семьям погибших в Казахстане шахтеров около $108 тыс.

Поручение поступило от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

АСТАНА, 6 ноября. /ТАСС/. Фонд первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выделил семьям погибших в октябре шахтеров 50 млн тенге (около $108 тыс.). Об этом сообщили в фонде.

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"По поручению первого президента страны, глубоко переживающего случившуюся на шахте имени Костенко трагедию, фонд Нурсултана Назарбаева выделил прямую финансовую помощь семьям погибших шахтеров в размере 50 млн тенге", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с владельцем шахты - компанией "Арселормиттал Темиртау". Она является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора республики и входит в состав транснациональной металлургической группы ArcelorMittal.

83-летний Назарбаев 30 лет занимал пост руководителя республики. В 2019 году он заявил об отставке, указав на необходимость прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразования в республике. 

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КазахстанНазарбаев, Нурсултан АбишевичЧП на шахте в Казахстане
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