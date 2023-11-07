В Госдуму внесли поправки о возврате с октября выплат по демпферу нефтяникам

С сентября в РФ действовала корректировка демпферного механизма, которая по сути сократила выплаты по нему на 50%

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило и внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, возвращающие с октября прежний порядок расчета выплат по демпферу нефтяным компаниям. Соответствующие поправки кабмин разработал ко II чтению законопроекта об изменениях в Налоговом кодексе. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

С сентября в РФ действовала корректировка демпферного механизма, которая по сути сократила выплаты по нему на 50%, однако в конце месяца было решено вновь повысить соответствующий коэффициент в полном объеме.

Выносимые на рассмотрение поправки предполагают возвращение к использованию коэффициента 1 вместо 0,5 с 1 октября 2023 года включительно.

Также поправки предполагают расчет цены нефти Urals при установлении НДПИ как сумму средних арифметических цен при поставках в морские порты РФ в Северо-Западном и Южном федеральном округе, увеличенных на стоимость транспортировки морским транспортом до средиземноморского и роттердамского рынков. Стоимость транспортировки рассчитывается в порядке, установленном ФАС, в противном случае принимается за $2 за баррель.

Кроме того, правительство РФ подготовило и внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, повышающие НДПИ на газовый конденсат "Газпрома" на коэффициент, равный умноженному на 1,5 коэффициенту Кабдт, характеризующему надбавки за бензин и дизтопливо и применяющемуся при расчете НДПИ на нефть. При этом повышение не будет применяться к компаниям, у которых добыча газа составляет менее 35% от общей добычи углеводородов.