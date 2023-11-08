В Сибири планируют реализовать инвестпроекты в сфере АПК на 84 млрд рублей

Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, это позволит создать около 2 тыс. новых рабочих мест

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Проекты в сфере сельского хозяйства, предполагающие строительство животноводческих, зерноперерабатывающих и тепличных комплексов на 84 млрд рублей, планируется реализовать в регионах Сибирского федерального округа. Это предусмотрено планом реализации стратегии социально-экономического развития округа до 2035 года, сообщил на заседании Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) губернатор Омской области Виталий Хоценко, глава совета МАСС по сельскому хозяйству.

"По кластеру "сельское хозяйство" предусматривается реализация 11 приоритетных инвестиционных проектов на общую сумму 84 млрд рублей. Это позволит создать около 2 тыс. новых рабочих мест", - сказал он.

План реализации стратегии предусматривает также расширение направлений грантов "Агропрогресс" и "Агростартап" для развития опорных населенных пунктов на селе, сохранение льготного кредитования для строительства тепличных комплексов.

Как сообщалось ранее, в списке приоритетных инвестиционных проектов - пять элеваторов мощностью 200 тыс. тонн единовременного хранения компании "Новый сухопутный зерновой коридор". Согласно плану, к 2026 году такие объекты должны появиться в Омской и Иркутской областях, к 2028 году - в Кузбассе, к 2029 году - в Новосибирской области и к 2031 году - в Алтайском крае. Общий объем инвестиций составит 24,5 млрд рублей.

Значимыми проектам также являются молочный завод в Новосибирской области с производительностью 1 150 тонн молока в сутки (2024 год, 21 млрд рублей), теплицы для производства овощей и зеленых культур в Емельяновском районе Красноярского края (2026 год, 14,8 млрд рублей) и городе Саянске Иркутской области (2026 год, 7,5 млрд рублей).

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями сообщил, что правительство РФ утвердило план реализации стратегии.