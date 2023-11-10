ЕК не сможет представить на этой неделе 12-й пакет санкций против России

Дискуссии все еще продолжаются, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе, несмотря на обещания главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, не сможет представить 12-й пакет санкций против России, так как дискуссии все еще продолжаются. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Мы, конечно, надеялись, что сможем представить наше предложение к сегодняшнему дню, но не получается. Дискуссии продолжаются. Мы надеемся представить [санкционный пакет] очень скоро", - сказал он.

На вопрос журналистов о том, когда именно будет представлен новый пакет мер, Мамер ответил: "Вы меня обвините, если я дам вам дату сейчас и она не будет соблюдена, поэтому я просто скажу, что скоро".

Ранее о разработке 12-го пакета санкций, в том числе ограничения для европейских компаний на импорт российских алмазов, сообщала газета Politico. Согласно итоговому заявлению глав МИД G7 в Токио, они не договорились о введении скоординированных мер по ограничению закупок российских алмазов, а лишь "активизируют консультации по этой теме".

Ранее западные СМИ сообщали, что в начале ноября "семерка" согласует запрет для своих компаний на закупки российских алмазов, который, по их информации, должен базироваться на разработке химического механизма отслеживания происхождения алмазов.

Тема запрета на российские алмазы является особенно болезненной для Бельгии, поскольку такой шаг фактически разрушит историческую алмазную промышленность Антверпена. Премьер Бельгии Александер Де Кроо неоднократно заявлял, что ограничения на алмазы из России могут быть только глобальными, в противном случае экспорт просто уйдет на Ближний Восток и в Индию, а страны G7 отрежут себя от ювелирного сырья. Документ G7 также подтверждает, что промышленные алмазы страны "семерки" предпочли не затрагивать.