В Новосибирской области завершили заготовку кормовой базы скота

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, также завершается сбор зерновых и зернобобовых культур

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Заготовка кормов для сельскохозяйственных животных завершена в Новосибирской области. Об этом рассказал на оперативном совещании в правительстве региона министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

"Завершена заготовка кормов, кормообеспеченность с учетом переходящих остатков и зарезервированных объемов зернофуража составляет 41 центнер кормовых единиц на условную голову, в настоящее время ведется вывоз кормов в места зимовки животных", - рассказал Лещенко.

Также министр отметил, что сбор зерновых и зернобобовых культур завершен на 98%. Обмолочено зерно с площади 1,5 млн га, валовой сбор - 2,3 млн тонн при урожайности 15,7 центнера с гектара. Технические культуры убраны с площади 262 тыс. га, валовой сбор - 342 тыс. тонн. Семенной материал зерновых и зернобобовых культур под яровой сев 2024 года заготовлен на 89% от запланированных объемов, работа продолжается.

Аномально сухая и жаркая погода весной и в начале лета, суховеи в сочетании с почвенной засухой привели к сложной обстановке в сельском хозяйстве региона. Из-за засухи был введен режим ЧС. Власти области прогнозировали снижение урожая зерна на 35% по сравнению с урожаем прошлого года. Ситуация также вызвала большие сложности с кормозаготовительной кампанией из-за низкого урожая многолетних трав, являющихся основой кормовой базы скота.