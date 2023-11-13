13 ноября, 04:59

В Новосибирской области завершили заготовку кормовой базы скота

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, также завершается сбор зерновых и зернобобовых культур

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Заготовка кормов для сельскохозяйственных животных завершена в Новосибирской области. Об этом рассказал на оперативном совещании в правительстве региона министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

"Завершена заготовка кормов, кормообеспеченность с учетом переходящих остатков и зарезервированных объемов зернофуража составляет 41 центнер кормовых единиц на условную голову, в настоящее время ведется вывоз кормов в места зимовки животных", - рассказал Лещенко.

Также министр отметил, что сбор зерновых и зернобобовых культур завершен на 98%. Обмолочено зерно с площади 1,5 млн га, валовой сбор - 2,3 млн тонн при урожайности 15,7 центнера с гектара. Технические культуры убраны с площади 262 тыс. га, валовой сбор - 342 тыс. тонн. Семенной материал зерновых и зернобобовых культур под яровой сев 2024 года заготовлен на 89% от запланированных объемов, работа продолжается.

Аномально сухая и жаркая погода весной и в начале лета, суховеи в сочетании с почвенной засухой привели к сложной обстановке в сельском хозяйстве региона. Из-за засухи был введен режим ЧС. Власти области прогнозировали снижение урожая зерна на 35% по сравнению с урожаем прошлого года. Ситуация также вызвала большие сложности с кормозаготовительной кампанией из-за низкого урожая многолетних трав, являющихся основой кормовой базы скота. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация