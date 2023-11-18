Лидеры АТЭС рассчитывают на активное взаимодействие с бизнес-сообществом

Объединение намерено также продолжить работу с предпринимателями в рамках делового форума

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявили о важности укрепления взаимодействия с бизнес-сообществом. Об этом говорится в итоговой декларации саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Мы намерены укреплять взаимодействие со многими заинтересованными сторонами, включая Деловой консультативный совет АТЭС и Совет тихоокеанского экономического сотрудничества", - говорится в документе. В нем также отмечается стремление продолжать работать с бизнесом в рамках делового форума АТЭС.

Ранее член Делового консультативного совета АТЭС Лора Лэйн, отвечая на вопрос ТАСС о влиянии санкций на деловой климат в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила, что совет предлагает экономикам форума комплекс мер, которые способствовали бы восстановлению торговли.