СМИ: уход Альтмана с поста директора OpenAI не был связан с прорывами в области ИИ

По информации Semafor, участники совета директоров "не проявляли беспокойства" относительно темпов развития каких-либо ее технологий на основе искусственного интеллекта

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Уход Сэма Альтмана с поста генерального директора компании OpenAI не был связан с опасными для человечества прорывами в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на источники.

По его информации, руководство компании приняло решение отправить Альтмана в отставку "не из-за угроз, связанных с технологическими прорывами компании". Кроме того, участники совета директоров "не проявляли беспокойства" относительно темпов развития каких-либо ее технологий на основе ИИ. Источник портала также отрицает, что руководители компании получили от исследовательских команд какие-либо доклады, в которых бы сообщалось о технологическом прорыве в сфере ИИ.

Ранее агентство Reuters сообщило, что совет директоров компании за четыре дня до увольнения Сэма Альтмана с поста ее генерального директора получил письмо с предупреждением об угрожающем человечеству открытии в сфере искусственного интеллекта. Письмо якобы могло дополнить перечень претензий совета директоров к Альтману и побудить отправить его в отставку. В послании могла содержаться информация о прогрессе, которого достигла OpenAI в работе над общим искусственным интеллектом (Artificial General Intelligence, AGI) - технологией, которая, по мнению OpenAI, умнее человека, пишет Reuters.

Ранее в ноябре OpenAI заявила в своем блоге, что Альтман отправлен в отставку. В качестве причины фирма назвала решение совета директоров, которые пришли к выводу, что руководитель компании "не всегда был откровенен в своем взаимодействии с советом, что препятствовало выполнению его обязанностей". Ему на смену должен был прийти экс-гендиректор стримингового сервиса Twitch Эммет Шир. 22 ноября компания опубликовала заявление, в котором сообщила о достижении соглашения с бывшим генеральным директором о его возвращении в OpenAI.

OpenAI в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России.