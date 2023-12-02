В Киеве заявили, что блокировка границы с Польшей не мешает поставкам оружия

Главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что блокируются коммерческие грузы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Блокада польско-украинской границы дальнобойщиками из Польши не препятствует поставкам оружия на Украину. С таким заверением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Нет, на поставки оружия не влияет. Это все идет в рамках абсолютно четкой стратегии Польши по военной помощи Украине. Это не блокируется, блокируются другие грузы - коммерческие", - сказал Подоляк в интервью украинской телекомпании "24 канал".

Он признал, что ситуация с блокадой границы плохая для Украины, однако добавил, что "все, что касается военной помощи, идет в рамках договоренностей с партнерами через территорию Польши". В связи с этим он призвал "спокойно относиться" к этому.

По словам Подоляка, Украина будет проводить переговоры по поводу разблокировки границы с новым правительством Польши во главе с Дональдом Туском, которое, как ожидается, будет вскоре сформировано оппозиционными партиями, получившими большинство по итогам недавних парламентских выборов.

Польские перевозчики блокируют четыре основных КПП на границе с Украиной. Протестующие требуют отменить льготы, предоставленные ЕС перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что потери импорта Украины из-за блокирования границы польскими перевозчиками составят не менее 20%.