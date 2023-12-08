Lux Express готовится к возобновлению рейсов из Петербурга в Хельсинки

С 18 ноября компания отменила все автобусные перевозки из-за закрытия пограничных пунктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Перевозчик Lux Express готовится к возобновлению автобусных рейсов из Петербурга в Финляндию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Евролайнс" (российское представительство Lux Express Group).

"Мы следим за официальной информацией и готовимся к возобновлению рейсов, но продажу билетов не возобновляем до момента, пока официально не будет объявлено о снятии ограничений", - сообщили в пресс-службе.

С 18 ноября компания отменила все автобусные перевозки между Санкт-Петербургом и Хельсинки из-за закрытия пограничных пунктов.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре контрольно-пропускных пункта на границе с РФ ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП. Последний работающий контрольно-пропускной пункт на границе с РФ "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России) также закрыт.

Телерадиоканал Yle со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо сообщал, что правительство Финляндии внимательно следит за развитием ситуации на границе с Россией и примет решение о целесообразности открытия пограничных пунктов не позднее следующей среды, 13 декабря.