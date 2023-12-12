Lux Express отправит первый рейс из Петербурга в Хельсинки 13 декабря

Финляндия ранее сообщила о намерении открыть два КПП на границе с Россией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Перевозчик Lux Express отправит первый автобусный рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки 13 декабря в 23:30. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор АО "Евролайнс" (российское представительство Lux Express Group) Наталья Арефьева.

"Первый рейс Lux Express из Санкт-Петербурга в Хельсинки - 13 декабря 2023 года в 23:30 (по местному времени), а из Хельсинки в Санкт-Петербург - 13 декабря 2023 года в 21:30 (по финскому местному)", - сказала она.

Правительство Финляндии с полуночи 14 декабря до 14 января решило открыть КПП "Ваалимаа" и "Ниирала" на границе с РФ. Об этом сообщила пресс-служба МВД Финляндии.

Таким образом с 14 декабря по 14 января будут закрыты шесть пропускных пунктов из восьми на финско-российской границе, грузовое сообщение через станцию Вайниккала продолжится, уточняется в сообщении.

Телерадиоканал Yle со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо сообщал, что правительство Финляндии внимательно следит за развитием ситуации на границе с Россией и примет решение о целесообразности открытия пограничных пунктов не позднее следующей среды, 13 декабря.