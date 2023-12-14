Пропуск грузовиков на границе Украины и Словакии частично восстановили

По информации украинской Госпогранслужбы, через КПП "Вышне-Немецке - Ужгород" проезжают по 3-4 грузовика в час

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Пропуск грузовиков на словацко-украинской границе частично восстановлен, в настоящее время через КПП "Вышне-Немецке - Ужгород" проезжают по 3-4 грузовика в час. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

"По состоянию на 06:00 (05:00 мск) в пункте пропуска "Ужгород" на выезд из Украины оформлены 28 грузовых автомобилей, 24 из них уже прошли все виды контроля на словацкой стороне. С 19:30 (18:30 мск) 13 декабря словацкая сторона частично восстановила пропускные операции в направлении въезда на свою территорию. Предварительно сообщалось, что на въезд в Словакию будут принимать по 2 автомобиля в час. Фактически за час пропускают по 3-4 грузовика", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее более 560 грузовиков застряли в очереди на границе Украины со Словакией из-за протестов местных перевозчиков.

Союз автоперевозчиков Словакии с 16 ноября периодически проводит блокаду КПП "Вышне-Немецке - Ужгород". С 1 декабря блокада стала бессрочной. Ее приостановили на несколько дней 5 декабря и возобновили 11 декабря.