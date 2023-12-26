В Минэнерго сообщили о восстановлении энергоснабжения в Ярославской области

Как отметили в ведомстве, основные работы завершили

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Подачу электричества, отключенного из-за непогоды в Ярославской области, возобновили, сообщило Минэнерго РФ.

"Завершены основные работы по восстановлению энергоснабжения в Ярославской области, нарушенного из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег с налипанием на проводах)", - говорится в распространенном сообщении.

Энергетики продолжают восстанавливать ранее прерванное энергоснабжение на юге страны. На 06:00 мск без электричества остаются 10,7 тыс. человек в ДНР и 18,2 тыс. человек в ЛНР.

Ранее власти Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сложной ситуации с электросетями в Переславском округе, а также в Большесельском, Борисоглебском, Угличском районах региона. В зоне отключения электроснабжения оказались 10 муниципальных районов, 652 населенных пункта с населением около 8,8 тыс. человек, а также школа и 5 детских садов.