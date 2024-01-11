Визит Путина в Хабаровск и задержание замглавы Барнаула. Главные события 11 января

Встреча Путина с дальневосточными предпринимателями

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с предпринимателями Дальнего Востока. В ходе беседы глава государства заявил, что Россия, несмотря на санкции, стала первой экономикой Европы и пятой - мира по паритету покупательной способности. Президент также рассказал причину повышения цен на яица. По его словам, власти вовремя не сориентировались и не открыли импорт, чтобы остановить рост цен. Кроме того, Путин отметил, что программа внутреннего туризма уже работает и дает результаты.

Задержание замглавы Барнаула по дорожному хозяйству

Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева задержали по подозрению в получении взятки в 2 млн рублей. По данным следствия, деньги предназначались за возможность осуществлять пассажирские перевозки, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов. В суд планируется направить ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Умер Юрий Соломин

Умер народный артист СССР художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Ему было 88 лет. Он преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

Уголовное дело в отношении Удальцова

В отношении координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Его увезли на допрос в Следственный комитет. По словам адвоката, в квартире Удальцова прошел обыск, изъяты электронные носители и гаджеты.

Захват судна в Оманском заливе

ВМС Ирана подтвердили, что по решению суда захватили нефтяной танкер в водах Оманского залива. По информации агентства Tasnim, судно связано с США. Как утверждает греческая газета Efimerida ton Syntakton, корабль использовался для перевозок находящейся под санкциями иранской нефти, после чего был конфискован и оштрафован Вашингтоном.